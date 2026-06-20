Селтикс переключились на форварда Нового Орлеана, вместо Янниса

Переключился на Мерфи, если не возьмёт Адетокумбо.

Селтикс уже сомневаются в возможности обмена Янниса Адетокумбо и переключились на другого кандидата.

Теперь же Бостон рассматривает форварда Нью‑Орлеана Трея Мерфи как приоритетную цель, при этом сохраняя в составе своих главных звёзд Брауна и Тейтума.

Но, как пишет The Athletic, 26‑летний баскетболист является для кельтов альтернативным вариантом усиления состава, если не удастся договориться об обмене Янниса Адетокумбо.

Добавим, что интерес к игроку Пеликанс проявляют ещё несколько команд НБА, что может повлиять на шансы Бостона на приобретение Мерфи.

К слову, Портленд серьёзно заинтересовался звездой Бостона.

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