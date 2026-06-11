Сборная Украины добыла первую победу в Лиге наций

Сборная Украины по волейболу добыла первую победу в текущем розыгрыше Лиги наций.

Напомним, что в первом матче "сине-желтые" уступили сборной Японии.

Во втором круге подопечные Рауля Лосано встречались с хозяином турнира Китаем.

Украина уверенно начала матч и забрала первый сет с отрывом в восемь очков. Однако во втором Китаю удалось реализовать собственный отрыв и сравнять счет.

Слеующие два сета были непростыми для нашей команды, однако оба очка достались сборной Украины вместе с победой в матче.

Следующий матч "сине-желтые" проведут в пятницу, 12 июня, против сборной Кубы.

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