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Бавария готовит серьеную перестройку летом

Клуб намерен провести резкую смену курса.
Сегодня, 18:11
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Руководство мюнхенской Баварии готовит серьезную перестройку команду, пишет Focus.

Разгромное поражение от Айнтрахта подняло множество вопросов, ответы на которые не дал даже матч против МЮ.

Руководство считает, что в команде нет лидеров. Сейчас ими являются возрастные Нойер и Мюллер, которых должны были заменить Киммих и Горетцка, но не справились с этой ролью.

В связи с этим мюнхенцы намерены полностью перестроить команду, отпустив летом Киммиха, Горетцку, Гнабри, Дэвиса и, возможно, некоторых других.

При этом Бавария проведет масштабную входную кампанию, однако сейчас сложно судить о конкретных планах. Пока известно лишь о предметном интересе к Рональду Араухо.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок сборной Англии может отправиться в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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