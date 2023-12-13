Бавария готовит серьеную перестройку летом

Руководство мюнхенской Баварии готовит серьезную перестройку команду, пишет Focus.

Разгромное поражение от Айнтрахта подняло множество вопросов, ответы на которые не дал даже матч против МЮ.

Руководство считает, что в команде нет лидеров. Сейчас ими являются возрастные Нойер и Мюллер, которых должны были заменить Киммих и Горетцка, но не справились с этой ролью.

В связи с этим мюнхенцы намерены полностью перестроить команду, отпустив летом Киммиха, Горетцку, Гнабри, Дэвиса и, возможно, некоторых других.

При этом Бавария проведет масштабную входную кампанию, однако сейчас сложно судить о конкретных планах. Пока известно лишь о предметном интересе к Рональду Араухо.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок сборной Англии может отправиться в Саудовскую Аравию.

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