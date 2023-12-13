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Саудовские клубы хотят подписать экс-игрока сборной Англии

Джейми Варди может оказаться в азиатском чемпионате.
Сегодня, 14:29
Джейми Варди
Джейми Варди

Форвард английского Лестера Джейми Варди может покинуть клуб по завершению этого сезона.

Как сообщает издание CaughtOffside, в услугах 36-летнего игрока заинтересованы саудовские Аль-Шабаб и Аль-Кадсия. Футболиста планируют подписать в следующем сезоне.

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Отметим, что контракт Джейми с "лисами" истекает летом 2024 года, поэтому, клубам, которые хотят его заполучить, он может достаться бесплатно.

В текущем сезоне Варди провел во втором английском дивизионе 18 матчей, забив 6 голов и отдав 1 ассист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Джейми Варди

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