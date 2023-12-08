Анчелотти - о работе в Саудовской Аравии за 500 млн евро: Я бы пошел туда пешком

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о возможной работе в Саудовской Аравии на фоне слухов о предложенных 500 млн евро.

"Я бы отправился туда пешком. Не пришлось бы даже брать билет на самолет, я бы пошел пешком.

Шучу. Это выбор каждого. Мир меняется и будет меняться. Меня никто и ничто не удивляет. Я не эксперт в гольфе, но думаю, что Рам очень хорош, лучший".

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"Меня не звали в Саудовскую Аравию. Я живу настоящим, и это здорово. У меня другая цель. Я никогда не думал о деньгах, потому что рос в семье, в которой они не были чем-то важным. Сейчас у меня есть деньги, и я по-прежнему не считаю их чем-то важным. Главное – чувствовать себя хорошо в своей среде.

Если я уеду в Саудовскую Аравию, мне тоже будет хорошо, но сейчас мне хорошо здесь, и я надеюсь, что так оно и будет дальше", – сказал Анчелотти в интервью клубному сайту.

В текущем сезоне Реал под руководством итальянца занимает первую строчку в Ла Лиге, набрав 38 баллов за 15 туров.

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