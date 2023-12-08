iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти - о работе в Саудовской Аравии за 500 млн евро: Я бы пошел туда пешком

Итальянец отшутился о потенциальной смене клуба.
Сегодня, 17:51
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о возможной работе в Саудовской Аравии на фоне слухов о предложенных 500 млн евро.

"Я бы отправился туда пешком. Не пришлось бы даже брать билет на самолет, я бы пошел пешком.

Шучу. Это выбор каждого. Мир меняется и будет меняться. Меня никто и ничто не удивляет. Я не эксперт в гольфе, но думаю, что Рам очень хорош, лучший".

Читай также: Беллингем рассказал, в каком аспекте он разочаровывает Анчелотти

"Меня не звали в Саудовскую Аравию. Я живу настоящим, и это здорово. У меня другая цель. Я никогда не думал о деньгах, потому что рос в семье, в которой они не были чем-то важным. Сейчас у меня есть деньги, и я по-прежнему не считаю их чем-то важным. Главное – чувствовать себя хорошо в своей среде.

Если я уеду в Саудовскую Аравию, мне тоже будет хорошо, но сейчас мне хорошо здесь, и я надеюсь, что так оно и будет дальше", – сказал Анчелотти в интервью клубному сайту.

В текущем сезоне Реал под руководством итальянца занимает первую строчку в Ла Лиге, набрав 38 баллов за 15 туров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

Статьи по теме

Не футболист, а крысолов: звезда Реала справилась с вредителем, который завелся в доме Не футболист, а крысолов: звезда Реала справилась с вредителем, который завелся в доме
Звездная болельщица Реала опозорилась на вопросе про Беллингема Звездная болельщица Реала опозорилась на вопросе про Беллингема
У Лунина есть тайный контракт с Реалом У Лунина есть тайный контракт с Реалом
Беллингем рассказал, в каком аспекте он разочаровывает Анчелотти Беллингем рассказал, в каком аспекте он разочаровывает Анчелотти
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры19:20
Министр спорта Украины: Кого еще должна убить росия, чтобы МОК наконец снял розовые очки
Украина19:19
Бомбардиры УПЛ: Ванат догнал группу лидеров гонки
Украина19:10
УПЛ: Днепр-1 сыграл вничью с Полесьем, Шахтер одолел Верес
Украина18:51
Шахтер добыл уверенную победу над Вересом
Европа18:32
Гол Гарначо был признан лучшим голом АПЛ в ноябре
Украина18:23
Суперлига: Старый Луцк одолел Политихнику, Мавпы разбили Прикарпатье
Европа18:21
Одноклубник Яремчука снялся в супергеройском блокбастере
Биатлон18:03
Пидручный: Этот старт себе в зачет не записываю
Европа17:51
Анчелотти - о работе в Саудовской Аравии за 500 млн евро: Я бы пошел туда пешком
Формула 117:39
Президент ФИА мог пропустить церемонию награждения из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK