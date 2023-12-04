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Беллингем рассказал, в каком аспекте он разочаровывает Анчелотти

Англичанин с юмором ответил на вопросы журналистов.
Сегодня, 16:19
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем рассказал, в чем он разочаровывает главного тренера клуба Карло Анчелотти.

"Я прилагаю все усилия, чтобы совершенствоваться в работе, но есть и заслуга мистера Анчелотти, который нашел для меня подходящую позицию и дал мне больше свободы на поле. Так что теперь я летаю.

Я также знаю, что разочаровываю его в одном аспекте... Я просто еще не говорю по-испански... Прошу прощения, но я сталкиваюсь с неожиданными препятствиями в изучении этого языка. Признаюсь, мне трудно. В любом случае, я обещаю максимальную приверженность делу, гарантирую".

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"Я человек, который амбициозен и любит соревноваться. Итак, теперь, когда у меня в руках престижный приз Golden Boy, я хочу быстро двигаться дальше. Я надеюсь, что эта награда станет стартовой площадкой для завоевания многих других трофеев", – сказал Беллингем в интервью Tuttosport.

В текущем сезоне на счету 20-летнего англичанина 11 голов и 2 ассиста в 13-ти матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид джуд беллингем

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