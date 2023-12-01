Беллингему может понадобиться хирургическое вмешательство

Лидер Реала Джуд Беллингем, вероятно, перенесет хирургическое вмешательство.

Как сообщает издание The Athletic, англичанина мучают боли в плече из-за травмы, которая была получена в матче против Райо Вальекано.

Операция не является срочной и может быть проведена в любой момент. Все зависит от того, насколько долго футболист сможет играть с болевыми ощущениями.

Напомним, ранее Анчелотти высказался об игре Беллингема за Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!