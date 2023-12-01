Беллингему может понадобиться хирургическое вмешательство
Футболисту нужна операция из-за недавней травмы.
Лидер Реала Джуд Беллингем, вероятно, перенесет хирургическое вмешательство.
Как сообщает издание The Athletic, англичанина мучают боли в плече из-за травмы, которая была получена в матче против Райо Вальекано.
Операция не является срочной и может быть проведена в любой момент. Все зависит от того, насколько долго футболист сможет играть с болевыми ощущениями.
Напомним, ранее Анчелотти высказался об игре Беллингема за Реал.
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