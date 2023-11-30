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"Подарок для футбола": Анчелотти высказался об успехах Беллингема

Карло каждый день удивляется тому, что показывает Джуд.
Сегодня, 19:22
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти высказался об успехах лидера команды Джуда Беллингема. 

По словам итальянского специалиста, Джуд является подарком для футбола.

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"Джуд удивляет нас изо дня в день. В каждом матче. Может, не только нас. Возможно, вообще весь мир. Беллингем - это подарок для футбола в целом, а не только для этого клуба. Мир рад увидеть талантливого парня с таким потенциалом, перспективой. Надеюсь, он будет оставаться таким, какой он есть.

Он очень хорошо адаптировался в нашем составе. Он настоящий профессионал, он отрабатывает, прекрасно со всеми ладит. Ему надо улучшать свой испанский, но, как я всегда говорю, никто не идеален.

Игра была напряженной, настоящее соперничество с высококлассным оппонентом. Мы хорошо контролировали мяч, не спеша действовали. Мы достаточно хорошо сыграли. Считаю, что, возможно, мы могли бы лучше действовать в защите, организованнее. И при этом проявлять больше оборонительной агрессии.

Именно тогда, когда уже казалось, что у нас не останется сил побеждать, мы выдали прямо противоположный этому результат и одержали пять побед из пяти возможных", - заявил рулевой "сливочных".

 

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