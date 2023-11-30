Беллингем установил очередной бомбардирский рекорд Реала
Англичанин продолжает переписывать историю.
Джуд Беллингем отметился очередным достижением за мадридский Реал.
Англичанин стал первым игроком в истории "сливочных", который забил в каждом из своих первых четырех матчей в Лиге чемпионов.
Стоит отметить, что из пяти поединков мадридцев, Джуд принял участие лишь в четырех.
Кроме того у Беллингема уже 10 голов в ЛЧ, что делает его первым англичанином, который достиг этой отметки до 21 года.
Помимо него это удалось лишь трем игрокам: Эрлингу Холанду, Килиану Мбаппе и Кариму Бензема.
Напомним, что в пятом туре группового этапа Реал одолел Наполи.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!