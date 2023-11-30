Беллингем установил очередной бомбардирский рекорд Реала

Джуд Беллингем отметился очередным достижением за мадридский Реал.

Англичанин стал первым игроком в истории "сливочных", который забил в каждом из своих первых четырех матчей в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что из пяти поединков мадридцев, Джуд принял участие лишь в четырех.

Кроме того у Беллингема уже 10 голов в ЛЧ, что делает его первым англичанином, который достиг этой отметки до 21 года.

Помимо него это удалось лишь трем игрокам: Эрлингу Холанду, Килиану Мбаппе и Кариму Бензема.

Напомним, что в пятом туре группового этапа Реал одолел Наполи.

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