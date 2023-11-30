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Реал - Наполи: результат матча

Самое интересное мадридцы припасли на последние минуты.
Сегодня, 00:05
Реал - Наполи / Getty Images
Реал - Наполи / Getty Images

В среду, 29 ноября, мадридский Реал дома принимал Наполи.

Матч сразу начался на высоких скоростях, уже на 9-й минуте несмотря на все усилия Лунина Симеоне открыл счет. Однако долго радоваться неаполитанцам не пришлось, через две минуты Родриго вернул на поле ничью.

А еще через 10 минут забил ни кто иной, как Джуд Беллингем, который проводит невероятный сезон. До конца тайм на поле продолжалась агрессивная открытая игра, но счет больше не менялся.

Второй тайм стартовал снова с быстрого гола Наполи, Замбо Ангисса вколотил мяч под ближнюю штангу. Гости продолжили активно атаковать и забили снова, но Осимхен оказался в оффсайде.

А вот последние минуты матча остались за мадридцами, которыре включились и создали сразу несколько очень опасных моментов. А спас Реал 19-летний Николас Пас, который метров с 20-ти смог наконец пробить Мерета. А в конце точку поставил Хоселу.

4:2, уверенная победа Реала, а Наполи все еще не гарантирует себе участие в плей-офф ЛЧ.

Статистика матча Реал - Наполи 5-го тура Лиги чемпионов

Реал - Наполи 4:2
Голы: Родриго, 11, Беллингем, 22, Пас, 84, Хоселу, 90+4 - Симеоне, 9, Ангисса, 47

Ожидаемые голы (xG): 2,77 - 1,35
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 20 - 11
Удары в створ: 9 - 3
Фолы: 6 - 14
Угловые: 5 - 4

Реал Мадрид: Лунин - Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Начо, 87) - Кроос, Себальос (Хоселу, 57), Вальверде, Беллингем - Браим Диас (Пас, 65), Родриго (Васкес, 87).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жезус (Заноли, 87) - Лоботка, Зелиньски (Элмас, 65), Ангисса - Политано (Каюсте, 78), Кварацхелия, Симеоне (Осимхен, 46).

Предупреждения: Зелиньски, 49, Каюсте, 90

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Реал Мадрид

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