Президент Наполи при одном условии попытается переманить тренера Милана

Провернуть такое будет очень сложно, учитывая новые обстоятельства.

Кандидатура главного тренера Милана Стефано Пиоли рассматривается одним из конкурентов клуба.

Как сообщает TuttoNapoli со ссылкой на Sky Sports, Пиоли считается одним из претендентов на позицию главного тренера Наполи.

По информации источника, президент партенопейцев Аурелио Де Лаурентис постарается переманить 58-летнего итальянца в Неаполь, если тот покинет Милан.

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Однако до этой попытки дело может так и не дойти, так как недавно стало известно, что "россонери" не планируют прерывать сотрудничество с Пиоли, несмотря на ранние сообщения о его возможном увольнении.

Напомним, что в нынешнем сезоне Наполи выступает под руководством уже третьего наставника: сначала команду тренировал Руди Гарсия, которого затем сменил Вальтер Маццарри. Сейчас же неаполитанцы выступают под предводительством Франческо Кальцоны.

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