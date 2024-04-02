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Милан решил не менять главного тренера

Стефано Пиоли останется у руля "россонери".
Сегодня, 19:00
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Руководство Милана решило не увольнять Стефано Пиоли, утверждает Sky Sport Italia.

Ранее судьба главного тренера была под вопросом, клуб поставил перед Пиоли задачи достичь успеха в еврокубках и квалифицироваться в ЛЧ.

На текущий момент "россонери" дошли до четвертьфинала Лиги Европы, а в Серии А идут на втором месте, имея отличные шансы на ЛЧ.

Наставнику удалось исправить ситуацию, команда снова начала зарабатывать очки. Но также важен и другой фактор: руководство Милана попросту не нашло кандидатов на замену Пиоли.

Ранее также сообщалось, что для Хави появился неожиданный вариант.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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