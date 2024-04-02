Милан решил не менять главного тренера

Руководство Милана решило не увольнять Стефано Пиоли, утверждает Sky Sport Italia.

Ранее судьба главного тренера была под вопросом, клуб поставил перед Пиоли задачи достичь успеха в еврокубках и квалифицироваться в ЛЧ.

На текущий момент "россонери" дошли до четвертьфинала Лиги Европы, а в Серии А идут на втором месте, имея отличные шансы на ЛЧ.

Наставнику удалось исправить ситуацию, команда снова начала зарабатывать очки. Но также важен и другой фактор: руководство Милана попросту не нашло кандидатов на замену Пиоли.

Ранее также сообщалось, что для Хави появился неожиданный вариант.

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