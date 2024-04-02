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Футбол

Именитый европейский клуб неожиданно внес Хави в свой шорт-лист

Однако вряд ли испанец откликнется на их предложение.
Сегодня, 18:25
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Нидерландский Аякс рассматривает назначение Хави главным тренером, пишет Diario Sport.

Текущий главный тренер амстердамцев Джон ван ’т Схип в следующем сезоне перейдет на должность технического директора, так что клуб в поисках тренера.

Руководство клуба нравится стиль Хави, основанный на контроле мяча и игре в пас, а также его умение работать с молодыми игроками.

Пока никакой конкретики не было, клуб лишь внес его в свои списки, а также начал налаживать контакты с окружением 44-летнего испанца. Однако, стоит отметить, что Хави вряд ли возглавит Аякс.

Специалист намерен покинуть Барселону, а она - сохранить его. К тому же сам Хави говорил, что после этого сезона хочет год отдохнуть от футбола.

Ранее также сообщалось, что главный тренер Ювентуса может стать доступен летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави

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