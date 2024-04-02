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Руководство Ювентуса готово уволить Аллегри при одном условии

У итальянца есть всего несколько матчей на исправление ситуации.
Сегодня, 15:23
Getty Images
Getty Images

Боссы итальянского Ювентуса определились с судьбой Массимилиано Аллегри.

Как сообщает издание TuttoSport, руководство клуба недовольно результатами клуба и дало несколько матчей на исправление ситуации.

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Если Аллегри не сможет поправить положение "зебр" в играх против Лацио, Фиорентины и Торино, то он будет уволен.

Отметим, что за последние два месяца Ювентус под руководством Массимилиано потерял почти все шансы на чемпионство, увеличив отставание до Интера с 1 балла до 20 и опустившись на 3 место. Также туринцы подпустили к себе Болонью, которая идет четвертой, на расстояние 2 пунктов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Массимилиано Аллегри

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