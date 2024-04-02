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Ювентус подыскал замену своему ключевому защитнику

Туринцам нужен новый центрбек.
Сегодня, 11:21
Глейсон Бремер / Getty Images
Глейсон Бремер / Getty Images

Ювентус рассматривает сразу несколько вариантов замены защитнику Глейсону Бремеру. Об этом сообщает Calciomercato.

Туринцы понимают, что вероятность ухода бразильца достаточно велика, и он может быть продан в Манчестер Юнайтед за 60-70 млн евро.

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Ввиду этого, Ювентус заинтересован в Максансе Лакруа из Вольфсбурга. Еще один вариант - Усман Диоманде из Спортинга. Приобрести его будет сложно из-за интереса со стороны английских клубов.

Также туринцы рассматривают возможность подписания Марио Эрмосо, который, возможно, покинет Атлетико в качестве свободного агента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Глейсон Бремер

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