Ювентус подыскал замену своему ключевому защитнику
Туринцам нужен новый центрбек.
Ювентус рассматривает сразу несколько вариантов замены защитнику Глейсону Бремеру. Об этом сообщает Calciomercato.
Туринцы понимают, что вероятность ухода бразильца достаточно велика, и он может быть продан в Манчестер Юнайтед за 60-70 млн евро.
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Ввиду этого, Ювентус заинтересован в Максансе Лакруа из Вольфсбурга. Еще один вариант - Усман Диоманде из Спортинга. Приобрести его будет сложно из-за интереса со стороны английских клубов.
Также туринцы рассматривают возможность подписания Марио Эрмосо, который, возможно, покинет Атлетико в качестве свободного агента.
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