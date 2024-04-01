Ювентус и Байер нацелились на приобретение талантливого француза

Тидьям Гомис может пойти на повышение.

Французский 17-летний футболист Тидьям Гомис может стать игроком топ-клуба.

Как сообщает FootMercato, в услугах игрока второлигового Кана заинтересованы Ювентус и Байер. "Зебры" ведут переговоры с французским клубом, а "фармацевты" делали это зимой, однако, тогда получили отказ.

Однако, несмотря на отказ, леверкузенцы намерены вернуться за французом летом, и продолжат за ним активно следить.

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Также по информации французского издания, Кан будет требовать за Гомиса немалую сумму денег, но, точная цифра не называется. Transfermarkt оценивает Тидьяма всего лишь в 250 тысяч евро.

В этом сезоне вингер провел 14 матчей за основную и дублирующую команду Кана, отдав 2 результативные передачи.

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