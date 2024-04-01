iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус и Байер нацелились на приобретение талантливого француза

Тидьям Гомис может пойти на повышение.
Вчера, 20:34
Тидьям Гомис / Getty Images
Тидьям Гомис / Getty Images

Французский 17-летний футболист Тидьям Гомис может стать игроком топ-клуба.

Как сообщает FootMercato, в услугах игрока второлигового Кана заинтересованы Ювентус и Байер. "Зебры" ведут переговоры с французским клубом, а "фармацевты" делали это зимой, однако, тогда получили отказ.

Однако, несмотря на отказ, леверкузенцы намерены вернуться за французом летом, и продолжат за ним активно следить.

Читай также: Названо условие, при котором Аллегри будет уволен из Ювентуса

Также по информации французского издания, Кан будет требовать за Гомиса немалую сумму денег, но, точная цифра не называется. Transfermarkt оценивает Тидьяма всего лишь в 250 тысяч евро.

В этом сезоне вингер провел 14 матчей за основную и дублирующую команду Кана, отдав 2 результативные передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус байер

Статьи по теме

Наперекор Тухелю: Директор Баварии прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге Наперекор Тухелю: Директор Баварии прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге
Тухель: Поздравляю Байер с чемпионством Тухель: Поздравляю Байер с чемпионством
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Лацио сумел дожать в непростом матче Ювентус Лацио сумел дожать в непростом матче Ювентус
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Эмполи без Коваленко ожидаемо проиграл Интеру
Европа23:30
Лидер Челси повторил достижение Азара
Европа22:55
Реал заинтересован в подписании воспитанника Фонсеки
Киберспорт22:49
NaVi побили рекорд по количеству призовых в истории Counter-Strike
Европа22:30
"Какой ужас!": Ширер назвал фаворита на победу в АПЛ
Европа22:15
Фанатка Арсенала и модель сайта для взрослых эпично отпраздновала ничью с Ман Сити
Бокс22:05
Богачук: Хочу все пояса. ВСЕ
Европа21:42
Защитник Барселоны покинет клуб на правах свободного агента
Европа21:38
Директор Баварии высказался об отказе Алонсо возглавить клуб
Украина21:19
Вратарь аутсайдера УПЛ попал в сферу интересов европейских клубов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK