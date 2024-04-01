Названо условие, при котором Аллегри будет уволен из Ювентуса

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может покинуть туринский клуб.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство "бьянконери" рассматривает возможность уволить итальянца.

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Боссы Ювентуса готовы уволить Аллегри, если команда не попадет в Лигу чемпионов.

Отметим, что за девять последних туров Серии А туринцы набрали семь очков, одержав лишь одну победу.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль может перехватить тренера у итальянского гранда.

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