Названо условие, при котором Аллегри будет уволен из Ювентуса
Итальянец рискует потерять работу.
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может покинуть туринский клуб.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство "бьянконери" рассматривает возможность уволить итальянца.
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Боссы Ювентуса готовы уволить Аллегри, если команда не попадет в Лигу чемпионов.
Отметим, что за девять последних туров Серии А туринцы набрали семь очков, одержав лишь одну победу.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль может перехватить тренера у итальянского гранда.
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