Стал известен характер травмы Малиновского

Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино высказался о травме хавбека Руслана Малиновского.

"У Руслана проблема флексора, мышцы-сгибателя. Надеюсь, он не будет отсутствовать слишком много матчей", - заявил Джилардино в интервью La Repubblica.

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Отметим, в течение нескольких следующих дней будут проведены обследования, которые и определят длительность отсутствия Малиновского.

В текущем сезоне не счету 30-летнего украинца три гола и один ассист в 26 матчах Серии А.

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