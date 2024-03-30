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Дженоа - Фрозиноне 1:1: обзор матча и результат игры 30.03.2024

Генуэзцы потеряли очки на своем поле.
Сегодня, 17:57
Дженоа - Фрозиноне / Getty Images
Дженоа - Фрозиноне / Getty Images

В субботу, 30 марта, в рамках 30-го тура Серии А Дженоа принимала Фрозиноне. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На реализованный пенальти от Альберта Гудмундссона гости ответили голом Рейньера.

Источник: Getty Images

Отметим, украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский вышел на поле на 46-й минуте, однако уже спустя чуть большее десяти минут был заменен из-за травмы.

После 30 туров Дженоа идет на 12-м месте с 35-ю баллами, а Фрозиноне занимает 18-ю строчку, набрав 25 очков.

Статистика матча чемпионата Италии Дженоа - Фрозиноне

Дженоа - Фрозиноне 1:1
Голы: Гудмундссон, 30 пенальти - Рейньер, 36

Ожидаемые голы (xG): 1.54 - 1.11
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 9 - 15
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 15 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа фрозиноне Серия А

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