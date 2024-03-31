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Ливерпуль может перехватить тренера у итальянского гранда

Мотта входит в шорт-листы многих клубов.
Сегодня, 15:59
Тьяго Мотта / Getty Images
Тьяго Мотта / Getty Images

Тьяго Мотта является кандидатом на пост главного тренера у ряда клубов, пишет The Athletic.

Ближе всего к подписанию бразильского специалиста находятся Ливерпуль и Ювентус. В списке "бьянконери" Мотта занимает первую строчку.

В Ливерпуле же, по сообщениям, куда больше ценят Рубена Аморима, однако, если португалец откажет, мерсисайдцы попробуют подписать Мотту.

Напомним, Мотта возглавил Болонью в сентябре 2022 года, в текущем сезоне клуб идет на четвертой строчке в Серии А.

Ранее также Почеттино прокомментировал текущую ситуацию в Челси. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тьяго Мотта

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