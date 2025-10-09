iSport.ua
Мотта может вернуться к работе в Испании

На молодого тренера немалый спрос.
9 октября, 19:30       Автор: Антон Федорцив
Тьяго Мотта / Getty Images
Тьяго Мотта / Getty Images

Итальянский специалист Тьяго Мотта близок к возобновлению карьеры. Испанский Реал Сосьедад рассматривает кандидатуру 43-летнего алленаторе, утверждает инсайдер Маттео Моретто в X.

Баски провалили старт сезона. Под руководством Серхио Франсиско "бело-голубые" оказались в зоне вылета Ла Лиги. Руководство Сосьедада якобы уже контактировало с Моттой, а его конкурентом стал испанец Хавьер Гарсия Пимьента.

Мотта остался без работы весной, когда его уволил туринский Ювентус. Ранее итальянский тренер работал на родине с Болоньей, Специей, Дженоа. Интерес к нему также проявляет французский Монако.

Тем временем Монако уволил с должности тренера австрийца Ади Хюттера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Сосьедад Тьяго Мотта

