Конкурент ПСЖ уволил главного тренера

Участник Лиги чемпионов сменит наставника команды.
9 октября, 18:24       Автор: Антон Федорцив
Ади Хюттер / Getty Images
Ади Хюттер / Getty Images

Руководство французского Монако уволило главного тренера. Ади Хюттер покинул мостик "красно-белых", сообщает L'Equipe.

Австрийский специалист остался без работы на фоне неубедительных результатов. Монако Хюттера одержал одну победу в пяти последних матчах во всех турнирах. В частности, гранд Лиги 1 набрал 1 очко в двух турах Лиги чемпионов.

Хюттер работал с Монако с лета 2023 года. В первом сезоне "красно-белые" стали вице-чемпионами Франции, а во второй кампании во главе с австрийцем финишировали третьими. Трофеев команда не завоевала.

Напомним, шотландский Рейнджерс отправил в отставку главного тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако Ади Хюттер

