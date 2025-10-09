Конкурент ПСЖ уволил главного тренера
Участник Лиги чемпионов сменит наставника команды.
Руководство французского Монако уволило главного тренера. Ади Хюттер покинул мостик "красно-белых", сообщает L'Equipe.
Австрийский специалист остался без работы на фоне неубедительных результатов. Монако Хюттера одержал одну победу в пяти последних матчах во всех турнирах. В частности, гранд Лиги 1 набрал 1 очко в двух турах Лиги чемпионов.
Хюттер работал с Монако с лета 2023 года. В первом сезоне "красно-белые" стали вице-чемпионами Франции, а во второй кампании во главе с австрийцем финишировали третьими. Трофеев команда не завоевала.
Напомним, шотландский Рейнджерс отправил в отставку главного тренера.
