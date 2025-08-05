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Футбол

Экс-форвард ПСЖ перебрался в Реал Сосьедад

Триумфатор Лиги наций 2018/19 вернулся в Ла Лигу.
Сегодня, 11:53       Автор: Антон Федорцив
Гонсалу Гедеш / ФК Реал Сосьедад
Гонсалу Гедеш / ФК Реал Сосьедад

Английский Вулверхэмптон отпустил нападающего Гонсалу Гедеша в чемпионат Испании. Реал Сосьедад оформил переход португальца, сообщает официальный сайт клуба.

"Бело-голубые" отдали за новичка ориентировочно 4 млн евро. Гедеш подписал контракт на 3 года. Стороны предусмотрели в соглашении опцию продления сотрудничества еще на сезон.

В прошлой кампании Гедеш провел 33 матча во всех турнирах, в которых оформил 5 голов и 5 ассистов. Ранее он выступал за испанские Вильярреал и Валенсию, французский ПСЖ, лиссабонскую Бенфику. В сборной Португалии сыграл 32 поединка (7 мячей).

К слову, украинец Андрей Лунин объявил решение по выступлениям за мадридский Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Реал Сосьедад Гонсало Гедеш

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