Лунин объявил решение относительно будущего в Реале

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, по всей видимости, останется в мадридском Реале. Вратарь лично заявил о таких намерениях, сообщает El Chiringuito TV.

Контракт украинца со "сливочными" рассчитан до лета 2030 года. Летом Лунина связывали с возможным переездом в Турцию или Англию. Впрочем, конкретных предложений кипер так и не получил.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 поединков, в которых пропустил 19 мячей. В шести матчах украинец оставил ворота сухими. В новом сезоне он останется дублером бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Тем временем лондонский Арсенал нашел замену украинцу Александру Зинченко.

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