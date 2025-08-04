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Футбол

Лунин объявил решение относительно будущего в Реале

Украинец развеял слухи вокруг собственной персоны.
Сегодня, 17:00       Автор: Антон Федорцив
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, по всей видимости, останется в мадридском Реале. Вратарь лично заявил о таких намерениях, сообщает El Chiringuito TV.

Контракт украинца со "сливочными" рассчитан до лета 2030 года. Летом Лунина связывали с возможным переездом в Турцию или Англию. Впрочем, конкретных предложений кипер так и не получил.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 поединков, в которых пропустил 19 мячей. В шести матчах украинец оставил ворота сухими. В новом сезоне он останется дублером бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Тем временем лондонский Арсенал нашел замену украинцу Александру Зинченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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