Арсенал определился с заменой для Зинченко

Арсенал может подписать защитника Ренна Жереми Жаке.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, лондонский клуб уже обратился к представителями 20-летнего футболиста.

Арсенал подпишет француза в случае ухода Александра Зинченко или Якуба Кивера.

"Канониры" продолжают следить за Жаке и готовы даже подписать его летом следующего года.

Жереми является воспитанником Ренна. В прошлом сезоне он провел 29 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что бывший защитник Арсенала перебрался в МЛС.

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