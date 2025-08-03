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Футбол

Бывший защитник Арсенала перебрался в МЛС

Середняк Западной конференции приютил свободного агента.
Вчера, 23:51       Автор: Антон Федорцив
Роб Холдинг / Getty Images
Роб Холдинг / Getty Images

Некогда перспективный центрбек Роб Холдинг переехал за океан. Воспитанник английского Болтона присоединился к Колорадо, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник подписал с Рэпидз договор на 1,5 года. Коллективу из Денвера Холдинг достался бесплатно. За два сезона на контракте с лондонским Кристал Пэлас он провел за первую команду "орлов" всего 1 матч.

Последние полгода Холдинг отыграл в Чемпионшипе за Шеффилд Юнайтед на правах аренды. В свой актив защитник записал 11 поединков (1 ассист). Ранее он также выступал на родине за столичный Арсенал и Бери.

Напомним, нападающий Сон Хын Мин отправится в МЛС из лондонского Тоттенхэма.

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