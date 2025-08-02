Сон объявил об уходе из Тоттенхэма

Нападающий Сон Хын Мин решил покинуть лондонский Тоттенхэм. Капитан анонсировал прощание со "шпорами" на пресс-конференции в Сеуле, сообщает официальный сайт клуба.

"Это было самое тяжелое решение в моей карьере. Такие потрясающие воспоминания. Было крайне трудно его принять. Я нуждаюсь в изменении среды, чтобы продолжить развиваться. Мне нужно немного перемен – 10 лет – это большой срок.

Я приехал в Северный Лондон мальчиком, мне было 23 года – совсем молодой возраст. А покидаю этот клуб взрослым, очень гордым мужчиной. Я хочу поблагодарить всех фанатов "шпор" за всю подаренную любовь. Надеюсь, прощание будет уместным, а время для такого решения сейчас действительно правильно. Надеюсь, все смогут это понять и принять с уважением", – заявил Сон.

Кореец перебрался в Тоттенхэм в 2015 году. С тех пор он провел 454 матча во всех турнирах, в которых оформил 173 мяча и 101 ассист. Со "шпорами" нападающий триумфовал в Лиге Европы 2024/25.

Напомним, американский Лос-Анджелес стремится сделать Сона центральной фигурой проекта.

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