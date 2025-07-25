Клуб МЛС намерен сделать лидера Тоттенхэма своей главной звездой

Сон Хын Мин пока не решил, где продолжит каррьеру.

Лос-Анджелес намерен переманить Сон Хын Мина, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, клуб МЛС уже связался с окружением корейца, чтобы представить ему свой план.

В команде хотят сделать нападающего главной звездой и лицом нового проекта, предалагая Сону неплохие перспективы.

На текущий момент Сон Хын Мин еще не принял окончательного решения касательно своего будущего. Сначала игрок хочет провести беседу с Томасом Франком, чтобы понимать свою роль в будщем сезоне.

Ранее также сообщалось, что Спортинг быстро нашел замену Дьекерешу.

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