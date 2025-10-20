iSport.ua
Сон Хын Мин может повторить "финт Бекхэма" и перейти в Милан

Кореец не хочет долго отдыхать.
Сегодня, 09:52       Автор: Василий Войтюк
Сон Хын Мин / Getty Images
Сон Хын Мин / Getty Images

Экс-игрок Тоттенхэма Сон Хын Мин рассматривается как потенциальный кандидат для Милана в зимнее трансферное окно.

Корейский нападающий хочет перейти в европейский клуб на правах аренды, чтобы лучше подготовиться к Чемпионату мира по футболу 2026 года.

Напомним, что с прошлого лета Сон выступает в MLS в составе Лос-Анджелеса. Чемпионат здесь заканчивается осенью, а новый начинается через несколько месяцев. Из-за этого, Сон намерен перебраться на правах аренды в Европу, чтобы не терять форму.

Подобным путем в свое время шли Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри и Лендон Донован.

Регулярный чемпионат MLS завершился накануне хет-триком Лео Месси, Лос-Анджелес в первом раунде сыграет против ФК Остин. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сон Хын Мин

