Месси хет-триком Нэшвиллу закрыл регулярку МЛС

Аргентинец выиграл гонку бомбардиров.
Сегодня, 07:44       Автор: Антон Федорцив
Интер Майами / Getty Images
Интер Майами разгромил Нэшвилл на выезде в последнем туре регулярного первенства МЛС. Лидер "цапель" Лионель Месси оформил три мяча и результативную передачу.

Именно аргентинец открыл счет на 34-й минуте. Он принял мяч в средней линии, накрутил нескольких защитников и пробил из полукруга штрафной. Мяч полетел прямо в нижний угол ворот.

Теннессийцы ответили двумя голами до перерыва. Сначала Сарридж головой замкнул навес Мухтара. Далее же Шаффелберг сыграл на добивании после того, как Мухтар попал в штангу.

Но во втором тайме доминировал Интер Майами. На 63-й минуте Месси реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. Впоследствии Родригес разобрался в хаосе у ворот Нэшвилла.

Еще дважды "цапли" забили под занавес поединка. Месси сыграл в стенку с Фреем и мастерски уложил в дальний с линии штрафной. А затем нападающий вывел Сеговию на вратаря – 5:2 в итоге.

Месси завершил регулярку наверху списка голеадоров. Он забил 29 мячей и оформил 19 ассистов. Интер Майами финишировал третьим в Восточной конференции и встретится с тем же Нэшвиллом в первом раунде плей-офф.

МЛС, регулярный чемпионат
Нэшвилл – Интер Майами – 2:5
Голы: Сарридж, 43, Шаффелберг, 45+6 – Месси, 35, 63 (пенальти), 81, Родригес, 67, Сеговия, 90+1

