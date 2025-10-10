iSport.ua
Сон стал рекордсменом сборной Кореи

Нападающий имеет наибольшее количество матчей.
Вчера, 23:08       Автор: Андрей Безуглый
Сон Хын Мин / Getty Images
Сон Хын Мин / Getty Images

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин установил рекорд.

Накануне корейская сборная сыграла товарищеский матч против Бразилии, проиграв разгромно 0:5.

Для Сона эта игра стала 137-й в футболке сборной, что сделало его абсолютным рекордсменом команды.

Он обошел Чха Бом Гын и Хон Мен Бо, у которых по 136 игр.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти, вероятно, продлит контракт с Бразилией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сон Хын Мин

