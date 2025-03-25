Гасперини встал на защиту уволенного ученика

Наставник Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини отреагировал на увольнение туринским Ювентусом Тьяго Мотти. 67-летний алленаторе вспомнил одного из своих учеников в контексте критики коллег по цеху, сообщает TUTTOmercatoWEB.

"Я думаю о каждом тренере, особенно о тех, кто испытывает определенные трудности. Когда такое случается, то они бывают не только профессиональными.

Часто медиа клеймят нас за что-то персонально. Мне это не нравится. Говоря это, я имею в виду именно Тьяго Мотту", – заявил Гасперини.

Юве объявил об отставке главного тренера в воскресенье. Мотта не успел отработать в Турине хотя бы полный сезон. 42-летнего специалиста вместе с Иваном Юричем, Раффаэле Палладино и другими относят к ученикам Гасперини.

К слову, Ювентус ппытался склонить Мотту к отставке по собственному желанию.

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