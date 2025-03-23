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"Стыдно, что выбрал тебя": спортдир Ювентуса провоцировал Мотту на отставку с циничной целью

Увольнению главного тренера команды предшествовал конфликт менеджеров.
Вчера, 22:19       Автор: Антон Федорцив
Тьяго Мотта / Getty Images
Тьяго Мотта / Getty Images

Отставка Тьяго Мотты с поста главного тренера туринского Ювентуса начала обрастать подробностями. Посреди недели спортивный директор "бьянконери" Кристиано Джунтоли поссорился со специалистом, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Конфликт разразился во время встречи наставника команды и спортивного директора с гендиректором Маурицио Сканавино. Разговор был крайне эмоциональным. Джунтоли якобы бросил Мотте "Мне стыдно, что выбрал тебя".

Такой словесный выпад имел особую цель. Руководство Юве якобы пыталось подтолкнуть Мотту к отставке по собственному желанию. Тогда туринцы сэкономили бы на сумме выплат за досрочное расторжение контракта.

К слову, ранее хорват Тудор заменил Мотту в должности.

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