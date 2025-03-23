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Футбол

Ювентус уволил Мотту с поста тренера, не дав ему доработать сезон до конца

"Зебр" возглавил Игорь Тудор.
Сегодня, 18:14       Автор: Василий Медвидь

Туринский Ювентус сменил главного тренера.

Как сообщает пресс-служба «зебр», руководство приняло решение уволить Тьяго Мотту. Местному специалисту не дали доработать до конца сезона.

На смену Тьяго пришел Игорь Тудор. С хорватским тренером подписан краткосрочный контракт до конца июня с возможностью продления еще на год.

Мотта провел во главе Юве 42 матча. В этих поединках его подопечные одержали 18 побед, 17 ничьих, 7 поражений.

Напомним, что Ювентус может продать своего «бриллианта» в АПЛ.

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