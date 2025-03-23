Ювентус уволил Мотту с поста тренера, не дав ему доработать сезон до конца

Туринский Ювентус сменил главного тренера.

Как сообщает пресс-служба «зебр», руководство приняло решение уволить Тьяго Мотту. Местному специалисту не дали доработать до конца сезона.

На смену Тьяго пришел Игорь Тудор. С хорватским тренером подписан краткосрочный контракт до конца июня с возможностью продления еще на год.

Мотта провел во главе Юве 42 матча. В этих поединках его подопечные одержали 18 побед, 17 ничьих, 7 поражений.

Напомним, что Ювентус может продать своего «бриллианта» в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!