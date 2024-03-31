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"Виноваты все, такова реальность": Почеттино рассказал о нынешнем положении Челси

Вопрос в том, успеет ли аргентинец хоть как-то исправить ситуацию в лондонском клубе.
Сегодня, 13:23
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Челси не сумел обыграть одного из аутсайдеров в лице Бернли (2:2) в рамках 30-го тура АПЛ.

"Синие" большую часть матча играли в большинстве и дважды выходили вперед. Но "кларетовые" дважды сумели отыграться и увезти со Стэмфорд Бридж одно очко.

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Несмотря на то, что ситуация в команде остается прежней, главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино заявил, что он понимает, в каких областях необходимо произвести изменения.

"У нас есть четкое представление того, что нам нужно улучшить. Это факт, такова реальность. Мы не можем анализировать по-другому. Виноваты все, потому что, возможно, нам нужно быть жестче с игроками", - цитирует наставника Фабрицио Романо.

После этого матча Челси продолжает занимать одиннадцатую строчку таблицы АПЛ имея 40 очков после 28 сыгранных туров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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