Сезон для одноклубника Мудрика досрочно завершился из-за операции

В оставшихся матчах Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на своего подопечного.

Сезон-2023/24 для одного из полузащитников Челси досрочно завершился.

Как сообщает Фабрицио Романо, Энцо Фернандес перенес операцию на паховой грыже, которая последние несколько недель доставляла ему болезненные ощущения.

По информации источника, 23-летний аргентинец будет полностью готов к Копа Америка-2024, которая начнется 20 июня, и старту следующей кампании.

В нынешнем сезоне Энцо Фернандес принял участие 40 матчах Челси во всех турнирах, в которых хавбек отметился 7 голами и 3 результативными передачами.

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Ранее стало известно, что работа Маурисио Почеттино во главе "пенсионеров" находится под угрозой, так как руководство клуба всерьез рассматривает вариант с его увольнением по окончанию нынешнего сезона.

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