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Почеттино: Когда у Челси хорошие дни, то мы способны на все

Интересное заявление от рулевого "синих" на фоне разгрома от Арсенала.
Сегодня, 12:28
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

В рамках перенесенного матча 29-го тура АПЛ Арсенал разгромил Челси

После матча Маурисио Почеттино высказался о ротации в основном составе и, в частности, о том, удалось ли ему заменить Коула Палмера, который не играл в этом матче.

"Чалоба не играл в начале сезона и нуждался в отдыхе, как и Тиагу Силва - 39-летний игрок, которому также нужен отдых. После тяжелой игры на Уэмбли нам нужно было обеспечить команду энергией.

Сыграл Гилкрист, потому что Рис Джеймс и Мало Гюсто были недоступны. Мы использовали Мудрика на позиции Палмера. Обстоятельства, которые диктовали решение, это то, что произошло, и мы не можем изменить.

Палмер - это плеймейкер, который связывает все линии в команде. Такого игрока нелегко заменить.

Но это была отличная возможность усилиться для разных игроков. Это правда, мы не соревновались. Я не могу обвинять игроков. Мы демонстрируем эту непоследовательность, поэтому мы там, где мы есть.

Когда у нас плохие дни, мы такие плохие. Когда хорошие - мы способны на все. Это еще одна вещь, которую мы должны осознавать, что нам нужно развивать для будущего", - заявил аргентинский специалист на послематчевой пресс-конференции

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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