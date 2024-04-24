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Арсенал - Челси: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 23.04.2024

"Красные"поиздевались над своими соседями по городу.
Сегодня, 00:07
Кай Хаверц / Getty Images
Кай Хаверц / Getty Images

В рамках перенесенного матча 29-го тура АПЛ Арсенал на своем поле встретился с Челси.

Подопечные Микеля Артета с первых минут доминировали и уже на 4-ой открыли счет благодаря голу Леандро Троссара.

В первом тайме больше голов не было, хотя моменты были у обеих команд, но хозяевам не везло, а за гостей играет Николя Джексон, который снова показал, что реализация это его слабое место.

После перерыва Челси «расклеился», а Арсенал наоборот стал играть еще лучше, и это привело к полному разгрому «синих». Уже на 52-ой минуте преимущество хозяев удвоил Бен Уайт, а далее с интервалом в 8 минут дубль оформил бывший игрок гостей Кай Гаверц.

Точку в матче поставил все тот же Уайт на 70-ой минуте. Моменты у «канониров» были и после этого, но мяч уже не шел в ворота.

Статистика матча Чемпионата Англии Арсенал - Челси

Арсенал - Челси 5:0

Голы: Троссар, 4, Уайт, 52, 70, Гаверц, 57, 65

xG: 3.41 - 1.66
Удары: 27 - 7
Удары в створ ворот: 10 - 1
Владение мячом: 44% - 56%

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