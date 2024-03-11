Бывший клуб Азара назвал в честь игрока тренировочное поле
Бельгиец получил признание от французского коллектива.
В честь вингера Эдена Азара названо тренировочное поле на базе Лилля.
Церемония прошла в воскресенье. В ней приняли участие президент Лилля Оливье Летанг и бывший тренер команды Клод Пюэль, под чьим руководством Азар дебютировал во взрослой команде.
𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂𝒊𝒏 𝑬𝒅𝒆𝒏 𝑯𝒂𝒛𝒂𝒓𝒅 🆕 🏟️ pic.twitter.com/rJLFW3QTy4— LOSC (@losclive) March 10, 2024
Напомним, Эден, завершивший карьеру прошлой осенью, был воспитанником Лилля. Он начал свою карьеру в этом клубе в возрасте 14 лет и играл за первую команду с 2007 по 2012 год.
Ранее сообщалось, что Азар рассказал, что заставило его перейти в Челси.
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