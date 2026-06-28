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Футбол

Манчестер Сити нацелился на звезду сборной Марокко

Готовят 70 миллионов за вундеркинда.
Сегодня, 10:29       Автор: Валентина Чорноштан
Айюбу Буадди / Getty Images
Айюбу Буадди / Getty Images

Манчестер Сити проявляет интерес к 18-летнему Айюбу Буадди.

Полузащитник Лилля и сборной Марокко находится в поле зрения английской команды, передаёт журналист Маттео Моретто.

Также за игроком следит мадридский Реал, однако он пока не предпринимает никаких действий касательно трансфера.

Отмечается, что Лилль установил цену на хавбека: они хотят выручить за него примерно 70 млн евро.

К слову, Челси готовит неожиданный трансфер ветерана из Сандерленда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лилль ФК Манчестер Сити

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