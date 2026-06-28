Челси готовит неожиданный трансфер ветерана из Сандерленда

Челси собирается подписать полузащитника Сандерленда и сборной Швейцарии Гранита Джаку.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, лондонский клуб уже достиг устного соглашения с 33-летним футболистом по поводу условий его будущего контракта.

Читай также: Кукурелья намекнул на переход еще одного игрока Челси в Реал

Сейчас Челси ведет переговоры с "черными котами" о сумме компенсации за игрока.

На подписании швейцарского хавбека настаивает новый главный тренер "синих" Хаби Алонсо, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в Байере и видит в нем одного из лидеров лондонской команды в следующем сезоне.

Джака в минувшем сезоне провел в составе Сандерленда 36 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и шесть результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Челси может подписать защитника сборной Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!