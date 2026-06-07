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Футбол

Гендиректор Боруссии Д пророчит Холанду карьеру в испанском гранде

Ватцке назвал сроки.
Сегодня, 12:49       Автор: Валентина Чорноштан
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, когда их бывший игрок Эрлинг Холанд перейдёт в Реал.

По мнению руководителя, норвежский форвард восхищается мадридским клубом и не скрывает своей симпатии к нему, и она приведёт к переезду в Мадрид, пишет As.

Думаю, он будет играть там через два-три года, но не раньше. Он ещё ни с кем не связан никакими обязательствами, как раньше говорил его отец.

Добавим, что один из кандидатов в президенты Реала в своей предвыборной кампании обещал подписать норвежца.

К слову, за своё желание увидеть Холанда в форме мадридской команды Ман Сити даже пригрозил судом Энрике Рикельме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эрлинг Холанд ФК Манчестер Сити

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