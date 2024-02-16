"Челси не было в списке моих интересов": Азар рассказал, что заставило его перейти в лондонский клуб

Бывший вингер Челси Эден Азар рассказал, что не планировал переходить в стан "синих" в 2012 году.

"У меня был разговор с сэром Алексом Фергюсоном. Я общался с Харри Реднаппом, в то время он тренировал Тоттенхэм. Я приезжал в Манчестер, чтобы оценить базу Манчестер Сити. Так что у меня было несколько вариантов, но Челси в их число не входил.

Когда я проводил в Лилле свой последний сезон, Челси выступал в АПЛ не очень хорошо. Команда была шестой или седьмой, не помню точно".

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"Я знал, что уеду из Франции в Англию, но не в Челси, потому что я хотел играть в Лиге чемпионов. Я перешел потому, что вы выиграли Лигу чемпионов.

Мой дорогой друг, Челси был очень далеко в моем списке. И вот почему я благодарен Дрогба", – сказал бельгиец в интервью Джону Оби Микелу на его ютуб-канале Obi One Podcast.

Напомним, за семь лет в Челси Азар сумел дважды выиграть АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

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