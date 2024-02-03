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Азар поделился мнением о периоде выступлений за Реал

Бельгиец с пониманием относится к хейту в свой адрес.
Сегодня, 16:53
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Бывший вингер Реала Эден Азар высказался о проведенном времени в стане мадридцев.

"Мне повезло попасть в эту индустрию и заработать много денег. У людей каждый день сложности. Я не имел права жаловаться, даже когда не играл, даже когда был травмирован. Не имел права говорить "жизнь – отстой". Это невозможно.

Мне было больно, но, с другой стороны... В конце концов я использовал это как оправдание. "Мне больно, я не могу это делать". Я не был в депрессии, просто больше не хотел. Куда-то переезжать, привыкать к новой команде, перевозить детей. У меня больше не было на это энергии и сил.

Удовольствие – мой путь, мое направление. Когда оно пропало, смысла в этом больше не было".

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"Заработать больше денег? Зачем? На десять миллионов больше? Это, конечно, много, но я не хотел. И мне не нужно это для счастья. Подвозить детей в школу, играть в футбол, наслаждаться временем с 2-летним сыном, играть в гольф, падел, совершать небольшие пробежки. Мне нужны маленькие вещи. Я люблю смотреть сериалы или мультики с детьми.

Я почти не смотрю футбол, только игры брата за Андерлехт. ВАР – отстой. Все жалуются.

Вина за провал в Реале? Нет. Но мне грустно за настоящих болельщиков. Когда я пришел, они были полны надежды. Я чувствовал, что подвел их. Хочу обратиться к ним: "Это не моя вина, меня подвело тело. Я пытался, но не получилось. Простите", – сказал Азар в интервью L’Équipe.

Напомним, бельгиец выступал за Реал 4 года, сумев забить всего четыре гола и отдать девять ассистов за 54 матча в Ла Лиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар Реал Мадрид

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