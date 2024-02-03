Азар назвал единственного игрока, который лучше него
Бывший вингер Челси и Реала Эден Азар рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире.
"Индивидуально, наверное, сильнее меня только Месси. Я наслаждался его игрой в Барселоне, потом – чуть меньше, но он величайший в истории. Его невозможно обыграть, у него не отобрать мяч.
У Криштиану больше достижений, чем у меня, но, с точки зрения чистого футбола, честно, он не лучше. Еще Неймар, может.
Еще были игроки, которые не сильнее меня, просто в Реале собраны лучшие. В том числе и по достижениям за карьеру. Бензема, Модрич, Кросс, де Брюйне. Они выше меня. Они дышат футболом".
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"Мог ли я добиться большего? Да. Можно было принимать более хорошие решения. Может, я даже должен был добиться большего. Но тогда я об этом не думал.
Хотел ли я добиться большего? Нет. Вообще нет. Я никогда не беспокоился о статистике. 300 голов, а не 200? Не для этого я здесь. Я делал то, что должен был: доставлял удовольствие и получал его", – сказал бельгиец в интервью L’Équipe.
Напомним, Азар завершил игровую карьеру в октябре прошлого года.
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