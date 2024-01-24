Воссоединение, которое мы заслужили: Азар встретился с боллбоем, которого "избил" играя за Челси

В этот раз все прошло в более дружественной обстановке.

Экс-вингер лондонского Челси Эден Азар в своем Instagram поделился кадрами довольно неожиданной встречи.

Бельгиец встретился с бывшим боллбоем валлийского Суонси Чарли Морганом, которого он "избил" во время кубкового матча почти ровно 11 лет назад, 23 января 2013 года.

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"Приятная особенность выхода на пенсию - можно встретиться со старыми друзьями. Ты прошел долгий путь за 11 лет, мой друг", - написал Азар.

Отметим, что со времени не самого приятного инцидента Морган успел основать свой бизнес, а именно бренд водки, который Эден прорекламировал под общим снимком, и вошел в список самых богатых людей Великобритании.

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