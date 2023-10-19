iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Азар рассказал, почему завершил карьеру

Бельгиец не хотел играть ради денег.
Сегодня, 00:45
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Экс-вингер сборной Бельгии, Реала и Челси Эден Азар рассказал, почему завершил карьеру в 32 года.

По словам Азара, он всегда говорил, что остановится, когда перестанет получать удовольствие от футбола и ему не хотелось играть только ради денег.

"Я всегда говорил, что прекращу играть, как только перестану получать удовольствие от игры на поле.

Я не хотел идти играть куда-то ради денег. Я не получал удовольствия от тренировок... и я больше не играл. Решение было простым", - заявил бельгиец.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар

Статьи по теме

Эден Азар: от иконы - до худшего трансфера в истории Эден Азар: от иконы - до худшего трансфера в истории
"Какой же игрок": Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеру "Какой же игрок": Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеру
Азар объявил о завершении карьеры Азар объявил о завершении карьеры
Брат Азара: Эден в Мадриде, пытается наслаждаться жизнью Брат Азара: Эден в Мадриде, пытается наслаждаться жизнью
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Азар рассказал, почему завершил карьеру
Европа00:16
Неймар выбыл на длительный срок из-за ужасной травмы
Вчера, 23:58
Европа23:58
Адвокат Бензема опроверг информацию о принадлежности Карима к Братьям-мусульманам
Европа23:34
Салах: Я призываю мировых лидеров объединиться, чтобы предотварить убийство невинных душ
Европа23:06
Бекхэм встретился с скандальной беларусской теннисисткой
Европа22:50
Хавбек Ман Сити: Гвардиола вывел меня на новый уровень
Европа22:22
Милан рассматривает вариант с подписанием Магуайра
Европа22:19
Сын погибшего экс-вингера сборной Испании подписал профессиональный контракт с Реалом
Европа21:55
Нойер может впервые за 10 месяцев сыграть за Баварию
Европа21:47
Защитник Барселоны рискует пропустить матчи с Шахтером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK