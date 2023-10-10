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Азар объявил о завершении карьеры

Экс-вингер поблагодарил всех, кого встретил во время своего футбольного пути.
Сегодня, 12:26
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Бывший вингер Челси, Реала и сборной Бельгии Эден Азар объявил о завершении карьеры.

По словам Эдена, настало время насладиться близкими и получить новые впечатления.

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"Нужно прислушаться к себе и в нужный момент сказать "стоп".

После 16 лет и более чем 700 сыгранных матчей я решил завершить карьеру профессионального футболиста.

Я смог осуществить свою мечту, я играл и получал удовольствие на многих полях по всему миру.

За свою карьеру мне посчастливилось встретиться с великими менеджерами, тренерами и партнерами по команде - спасибо всем за эти прекрасные времена, мне будет не хватать вас всех. Я также хочу поблагодарить клубы, за которые я выступал: Лилль, Челси и Реал Мадрид, а также поблагодарить бельгийскую федерацию футбола за возможность играть за сборную Бельгии.

Отдельное спасибо моей семье, моим друзьям, моим советникам и людям, которые были рядом со мной в хорошие и плохие времена. И, наконец, огромное спасибо вам, моим болельщикам, которые следили за мной все эти годы и поддерживали везде, где бы я ни играл.

Настало время наслаждаться своими близкими и получать новые впечатления.

До скорой встречи за пределами поля, друзья мои", - написал Азар в Instagram.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар Реал Мадрид

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