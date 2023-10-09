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Лидер Реала получит новый долгосрочный контракт

Соглашение между мадридцами и Винисиусом уже готово.
Сегодня, 11:20
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Мадридский Реал в ближайшее время анонсирует новый контракт Винисиуса Жуниора, утверждает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера стороны уже согласовали и подписали новое соглашение. Его должны были представить публике еще на прошлой неделе.

Однако анонс пришлось отложить из-за внутренних расписаний клуба. Потому стоит ожидать официального заявления в ближайшие дни.

Детали контракта пока неизвестны, однако предполагается, что это будет долгосрочное соглашение с миллиардом отступных.

Ранее, напомним, Винисиус стал жертвой валенсийской газеты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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