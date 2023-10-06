Валенсийская газета потролила Винисиуса за его слова в суде

В Реале уже назвали это почти преступлением.

Валенсийское издание Superdeporte жестко поиздевалось над Винисиусом Жуниором, пишет AS.

Напомним, ранее бразилец обвинил всю Месталью в расизме, добавив, что ни на одном стадионе его так не оскорбляли, как в Валенсии.

На эти слова отреагировали руководство "летучих мышей", назвав слова Винисиуса ложью и призвав его извиниться.

А вот местное издание не стало нежничать и опубликовало свой новый выпуск с Винисиусом на обложке. Бразилец изображен с носом Пиноккио.

"Жалкая обложка – это мягко сказано. Это граничит с преступлением. Свидетеля обвиняют в том, что он сделал заявление без доказательств. Это действительно шокирует. Газета занимает позицию, граничащую с преступной", – уже заявили в мадридском Реале.

Напомним, что ранее Ла Лига назвала игрока месяца в сентябре.

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